Jovem com doença mental denuncia padrasto por importunação sexual

Um jovem, de 23 anos, que possui doença mental, denunciou o próprio padrasto por importunação sexual nesta segunda-feira (20) em Apucarana, no norte do Paraná. Segundo ele, o padrasto passou a mão nas nádegas dele durante a tarde. O Caso aconteceu em uma residência no Jardim Marissol.

Conforme a Polícia Militar (PM) o rapaz ainda afirmou que em seguida, ambos começaram a discutir e acabaram entrando em vias de fato. Em sequência, a mãe dele chegou na casa e o menino avisou ela sobre o ocorrido. Por conta disso, uma nova briga teria ocorrido, entre ele e o padrasto. Os dois sofreram lesões, em decorrência das agressões, segundo os policiais.

O jovem também afirmou que a mãe também foi agredida pelo companheiro, sendo empurrada sobre um sofá. De acordo com os PMs, o padrasto estava visivelmente embriagado. Todos os envolvidos foram encaminhados para a delegacia.

