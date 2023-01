Jovem com deficiência intelectual denuncia abuso sexual em Apucarana

Da Redação

Jovem com deficiência intelectual é abusada por vizinho, de 47 anos, no Dom Romeo Alberto

A mãe de uma moradora de Apucarana com deficiência intelectual, de 24 anos, denunciou um vizinho, de 47 anos, de ter abusado sexualmente de sua filha. O caso ocorreu neste domingo (1º), no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti, por volta das 19 horas. De acordo com a Delegacia da Mulher de Apucarana, o suspeito, que foi identificado como um amigo do pai da vítima, encontrou a mulher caminhando na rua e a levou para a casa dele.

Momentos depois, o homem ofereceu bebida alcoólica para a vítima, mandou ela tirar a roupa e filmou o ato sexual. Conforme a delegacia da mulher, a mãe da jovem procurou ajuda quando percebeu que a filha não estava em casa, acionando amigos e conhecidos pelas redes sociais. Porém, como não teve notícias, registrou um Boletim de Ocorrência (BO).

A jovem foi encontrada pela mãe na tarde desta segunda-feira (2), no bairro Núcleo Habitacional Mathias Hoffman, também em Apucarana, andando na rua sozinha. A investigação realizada pela Delegacia da Mulher está em andamento e corre em segredo de justiça por ser tratar de estupro de vulnerável. A mãe da vítima foi ouvida duas vezes e orientada pelos policiais.

