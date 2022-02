Da Redação

Jovem Cidadão e Pré-aprendiz estão com inscrições abertas

Foi divulgado, nesta segunda-feira (07), que a parceria entre a Prefeitura Municipal de Apucarana e o Sesc estão com as inscrições abertas para os programas Pré-aprendiz e Jovem Cidadão.

Os programas, que levam noções de cidadania e fazem a preparação dos jovens para o mercado de trabalho, oferecem cursos de capacitação para faixas etárias entre 10 e 17 anos. As inscrições devem ser feitas no Sesc, localizado na Rua São Paulo, de segunda-feira (07) até quarta-feira (09), no período das 8h às 19h.

O diretor do Centro de Qualificação Total, Luiz Vilas Boas, afirma que um curso complementa o outro. “No Jovem Cidadão, voltado para o público de 10 anos a 13 anos incompletos, são repassadas noções de cidadania. Já no Programa Pré-aprendiz, direcionado ao público com idade entre 14 anos e 18 anos incompletos, ocorre a complementação da preparação, com aulas e treinamentos específicos visando a inserção no mercado de trabalho”, explica Vilas Boas.



“Ao todo, estão sendo ofertadas 120 vagas, das quais 80 são para o Programa Pré-aprendiz e outras 40 para o Jovem Cidadão”, informa o Prefeito Junior da Femac. Reforça ainda que os cursos são uma parceira entre o Sesc, local onde serão realizadas as aulas, e a Prefeitura por intermédio do Centro de Qualificação Total, Guarda Municipal e da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e do Emprego.



O prefeito frisa que as aulas nos dois programas são gratuitas e acontecem duas vezes por semana, no período das 13h30 às 17 horas. “As aulas deverão ter início em março, de acordo com o fechamento das turmas. Todo aluno terá ainda direito a lanche, camiseta e material didático”, reitera.



O diretor do Centro de Qualificação Total afirma que os interessados deverão procurar o Sesc, acompanhados dos responsáveis. “É necessário levar a documentação pessoal dos jovens e também dos responsáveis, como RG, CPF e comprovante de residência”, cita Vilas Boas, acrescentando que também é necessário levar um documento – comprovante de matrícula ou declaração emitido pela escola – comprovando que o interessado está estudando.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (43) 3308-2500 ou (43) 3426-7241.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.