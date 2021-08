Da Redação

Jovem chega ferido na Upa e diz ter sido baleado

Na manhã desta sexta-feira (6), a Polícia Militar de Apucarana foi acionada após um jovem, de 26 anos, chegar na Unidade de Pronto Atendimento (Upa), dizendo que estava com um ferimento na perna causado por uma arma de fogo.

Conforme informações do boletim, o homem chegou no local com uma lesão na perna direita, na altura da "canela", porém, do lado interno. Ele disse à equipe que estava andando de moto, ouviu um barulho e viu que sua perna estava ensanguentada.

O jovem ainda disse que na hora que levou o tiro estava bêbado. A PM conversou com a esposa da vítima, que disse que na noite anterior ele saiu de moto por volta das 23 horas, dizendo que ia comprar mais bebidas e retornou à meia-noite, já baleado.

No entanto, de acordo com o boletim, eles só procuraram atendimento médico na manhã desta sexta (6). A PM perguntou ao médico se o ferimento era de arma de fogo ou devido à uma queda, mas ele não soube dizer.