Jovem caminhoneiro de Apucarana morre após acidente na BR-376

O jovem caminhoneiro Rosinei Tacci de Mathias de 25 anos de Apucarana, morreu após um grave acidente na BR-376 em Balsa Nova, próximo de Ponta Grossa no começo da manhã de segunda-feira (11).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, PRF, o jovem bateu na traseira de um outro caminhão. A batida foi forte, causou grandes danos. Rosinei foi retirado das ferragens e levado para um Hospital, mas ele não resistiu aos graves ferimentos.

A PRF vai aparar as causas do acidente. A notícia da morte do jovem gerou uma grande comoção na redes sociais. Rosinei é velado na Capela Mortuária Central e o sepultamento acontece às 11h no Cemitério Cristo Rei.

Foto: Reprodução