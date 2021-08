Jovem cai de moto na rampa da Ciretran e fica machucado

Da Redação

No 1º dia sem a placa "pare" na rampa, a 15ª Ciretran de Apucarana registrou na manhã desta segunda-feira (2), mais duas quedas de motocicletas durante testes para habilitação.

Um dos atendidos pela equipe do Corpo de Bombeiros - Siate, foi um jovem, de 19 anos, que perdeu o equilíbrio ao passar pela rampa e caiu no chão. Conforme os socorristas, ele estava consciente e orientado, com escoriações em membros inferiores e ferimento nas costas. O jovem foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa).

A outra vítima, foi uma aluna, que acabou derrubando a motocicleta no chão durante o teste, mas não sofreu ferimentos. Conforme o chefe da Ciretran, Fernando Garcia Algarte, ela assinou um termo de responsabilidade por ter recusado o atendimento da equipe do Siate.

De acordo com Algarte, as quedas de moto durante os exames são comuns. "Moto é um veículo de duas rodas e infelizmente, a queda pode acontecer. De vez em quando registramos acidentes, mas essa rampa é uma preparação para que o aluno tire a carteira e ande pelas ruas com uma ideia de como é o dia a dia. Graças a Deus podemos contar sempre com o rápido socorro do Siate", comenta.