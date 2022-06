Jovem atleta de Apucarana conquista o bronze no Estadual de Badminton

Da Redação

Lucas, que é treinado pelo professor Alysson Namba, vem se destacando na temporada

Neste final de semana, no Ginásio de Esportes Monsenhor Engelberto, no município de Palmas, Sul do Estado do Paraná, o jovem atleta Lucas de Assunção Favaretto conquistou a medalha de bronze na categoria sub-13, durante a segunda etapa do Campeonato Paranaense de Badminton. Lucas contou com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes de Apucarana.

“O Lucas realizou três partidas no Paranaense vencendo duas na primeira fase e perdendo na semifinal para o atleta Leonardo Costa, do Clube Santa Mônica, de Curitiba. Agradecemos mais uma vez a parceria com a Secretaria de Esportes de Apucarana que tem apoiado o nosso badminton”, destacou Alcides Favaretto Junior, pai de Lucas, e que também competiu na categoria 42+, em Palmas.



Lucas, que é treinado pelo professor Alysson Namba, vem se destacando na temporada. Na etapa inicial da Copa Norte, disputada no mês de abril em Londrina, ele já havia sido campeão nas categorias sub-13 e sub-15.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura, enalteceu o jovem pela conquista no Sul do Estado. “O badminton de Apucarana tem conseguido bons resultados nos últimos anos e o Lucas está de parabéns pela medalha obtida no Campeonato Paranaense. A modalidade tem todo o incentivo do prefeito Junior da Femac”.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.