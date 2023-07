Jovem atleta apucaranense se destaca na fase final dos Jeps em Maringá

A atleta apucaranense Gabrielly Eduarda dos Santos de Souza, aluna do Colégio Estadual Alberto Santos Dumont, foi destaque nesse sábado (15/07), no Estádio Regional Willie Davids, em Maringá, durante a realização da modalidade de atletismo na fase final dos 69º Jogos Escolares do Paraná (Jeps). Ela, que também compete pela equipe da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, conquistou a medalha de prata na prova de 800m, com o tempo de 2:27.82.

A primeira colocada da prova foi à aluna Juliany Francisca da Costa, do Colégio Iglea Grollmann, de Cianorte, enquanto Sabrina de Mello, do Colégio Sebastião Paraná, de Palmas, faturou a medalha de bronze.

“Foi a estreia da Gabrielly na categoria de 15 a 17 anos na fase final dos Jogos Escolares do Paraná e ela já conseguiu subir no pódio representando muito bem o nosso município e mostrando a força do atletismo de Apucarana, modalidade que tem o apoio total do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

A jovem atleta de Apucarana no ano passado já havia se destacado nos Jogos Escolares do Paraná (Jeps), em Campo Mourão, e nos Jogos Escolares Brasileiros (Jebs), no Rio de Janeiro, competindo na categoria de 12 a 14 anos. Na primeira competição, Gabrielly conquistou a medalha de ouro nos 800m e conseguiu a prata na prova de 2.000m. Já nos Jebs, ela foi campeã na prova de revezamento 5x80m e ganhou a medalha de prata na prova de 800m.

No primeiro semestre deste ano, ela também conquistou bons resultados em competições realizadas no estado, ficando em terceiro lugar na Prova Quinzinha em Cornélio Procópio; na segunda colocação na “Tiradentes” em Maringá, na Prova Adriana de Souza em Ibiporã e nas competições de 800m e de 1.500m no Campeonato Paranaense Sub-18 em Cascavel; sendo campeã na fase regional dos Jogos Escolares do Paraná (Jeps) em Apucarana e da Corrida Pedestre de Sertaneja.

