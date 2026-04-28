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Jovem atleta apucaranense é destaque na Meia Maratona Internacional de Balneário Camboriú

João Miguel Marques, de 13 anos, sagrou-se campeão da categoria de 14 a 19 anos na prova de 5 quilômetros

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.04.2026, 20:54:32 Editado em 28.04.2026, 20:54:25
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Jovem atleta apucaranense é destaque na Meia Maratona Internacional de Balneário Camboriú
Autor Competição foi realizada no último fim de semana - Foto: Divulgação

O atleta apucaranense João Miguel Marques, de 13 anos, sagrou-se campeão da categoria de 14 a 19 anos na prova de 5 quilômetros da Meia Maratona Internacional de Balneário Camboriú (SC), realizada no último final de semana. Competindo contra cerca de dois mil participantes, em sua maioria adultos, o jovem cruzou a linha de chegada na 15ª colocação no quadro geral. Treinado pela professora Luciane Yoshico, ele completou o percurso, disputado na areia no período da tarde, com o tempo de 20 minutos e 16 segundos.

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João Miguel foi o único competidor com a idade mínima exigida para a prova, ele completa 14 anos ainda nesta temporada. Segundo a mãe do jovem, Tatyana Alessandra Guirro, a colocação alcançada foi um grande feito. "Além disso, também foi emocionante ver o João se destacando em Balneário Camboriú e levando o nome da nossa cidade para o lugar mais alto do pódio em sua categoria", disse.

A paixão pelo esporte e o espírito competitivo são compartilhados em casa. Tatyana e o pai do garoto, Omar Cerezini Brumatti, também participaram do evento esportivo em Santa Catarina, ambos concluindo o percurso principal da meia maratona. Esta foi a estreia da mãe nessa distância, enquanto Omar completou sua segunda prova do tipo.

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O bom desempenho de João Miguel em Balneário Camboriú consolida uma trajetória de evolução nas pistas e praias catarinenses. No ano passado, o atleta já havia conquistado o terceiro lugar na sua categoria e a 11ª posição na classificação geral de uma prova de 5 quilômetros disputada na cidade de Barra Velha.

As informações são do Jornal do Esporte.

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Atletismo Balneário Camboriú Circuito de Corridas esporte jovem João Miguel Marques Meia Maratona Internacional
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