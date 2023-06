Jovem assassinado durante tiroteio em Apucarana é identificado

A Polícia Civil já identificou o jovem morto durante um tiroteio na tarde deste sábado, 10, no Residencial Sumatra, em Apucarana. Trata-se de Ivonei de Moraes, de 26 anos.

Segundo a polícia, Ivonei estaria conversando com três amigos em uma esquina do bairro, quando foi surpreendido por três homens encapuzados que chegaram em um veículo Fiat Punto e desceram atirando. Ele chegou a ser socorrido por uma equipe do Siate, do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu. Segundo os socorristas, Ivonei apresentava pelo menos sete perfurações de tiros.

As outras vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao Hospital da Providência. Um deles, baleado na perna esquerda, outro baleado no pé direito e outro mais grave, baleado na boca e no lado direito das costas.

Com características de execução, a Polícia Civil investiga agora se há relação com a "guerra do tráfico" na cidade, que já registrou outros assassinatos semelhantes na cidade desde o começo do ano. Diversas cápsulas deflagradas foram encontradas no local e, segundo a PM, as armas utilizadas no crime tinham calibres 9 mm. e .380 mm.

De acordo com o delegado-adjunto da 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana, André Garcia, a polícia realiza diligências para apurar informações sobre o caso e a relação entre os envolvidos.

