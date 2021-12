Da Redação

Jovem apreendido diz que vende drogas para ajudar em casa

Após denúncia anônima, a Polícia Militar (PM), de Apucarana, apreendeu um adolescente, de 16 anos, com 177 gramas de maconha, três unidades de ecstasy, uma faca e uma balança de precisão. A ocorrência ocorreu nesta segunda-feira (13), no Jardim Trabalhista. O menor disse aos policiais que comercializa drogas há três meses para complementar a renda da família.

Ao chegar no bairro citado, a equipe avistou um jovem, que ao ver a viatura policial, jogou algo no chão. Durante abordagem, ele disse que arremessou um cigarro de maconha e que em sua casa ainda tinha mais 200 gramas da mesma droga, além de três unidades de ecstasy.

Ao chegar na residência, a irmã do abordado deixou a PM entrar. A equipe localizou os entorpecentes, uma faca com resquícios de maconha e uma balança de precisão. Diante dos fatos, o jovem e as drogas foram apreendidos e encaminhados para a 17ª Subdivisão Policial (SDP), de Apucarana.