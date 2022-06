Jovem alterado danifica carro por suspeita de traição em Apucarana

Da Redação

A Polícia Militar (PM) de Apucarana apreendeu um adolescente, de 17 anos, que estaria sob efeito de drogas, após um carro, que estava estacionado na Rua Professor João Cândido Ferreira, ser danificado. O jovem usou uma pedra e causou danos no para-brisa e nas portas

De acordo com a PM, o adolescente ligou no 190, por volta das 3h19 da madrugada desta quinta-feira (9), e informou que a mulher com quem ele estava se relacionando estava em um carro modelo Cobalt traindo ele com outro homem, então uma equipe foi para o local.

Ao chegar no endereço a polícia não encontrou nenhum indício de traição. "No local, foi constatado que o indivíduo estava sob efeito de drogas e com uma pedra danificou o veículo que estava estacionado em via pública. Não foi localizado o proprietário do veículo e o menor foi apreendido", informou a PM.

O jovem foi levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana. A polícia vai identificar o dono do carro. Os danos foram grandes, o para-brisa foi quebrado e a lataria ficou amassada. O adolescente deve arcar com o prejuízo.