Jossuela recebe Moção em encontro da Procuradoria da Mulher

A Procuradora da Mulher, vereadora professora Jossuela, participou na última sexta-feira (26.11), do 1º Encontro Regional Descentralizado da Procuradoria da Mulher do Paraná.

Realizado no Plenário da Câmara Municipal de Guaira, edição Noroeste, o evento organizado pela Procuradoria da Mulher de Guaíra, através da vereadora e Procuradora, Cristiane Giangarelli, contou com a participação da deputada estadual e procuradora da Mulher na Assembleia Legislativa do Paraná, Cristina Silvestri, da coordenadora da Procuradoria na ALEP, Alessandra Abraão, presidente da Casa, Tereza Camilo dos Santos, ex-vereadora da Casa, Marlene Dallacosta (autora da lei que criou a procuradoria da Mulher na Câmara de Guaíra), além de vereadoras, procuradoras e assessoras de diversas Câmaras do Paraná.

“Foi um encontro produtivo e de muita troca de experiências e conhecimento. Cada vez que nos encontramos, seja em cursos ou em encontros, fortalecemos cada vez mais a rede de proteção as mulheres. Esse 1º Encontro Descentralizado da Procuradoria da Mulher do Paraná, segundo a organização, teve como objetivo foi fortalecer as procuradorias já existentes no Estado, dividir experiência na esfera do Poder Legislativo, além de estimular a criação de novas, nas demais cidades paranaenses”, explicou a Procuradora da Mulher e vereadora apucaranense, Jossuela.

A deputada Cristina Silvestri ressaltou a importância da atuação da Procuradoria para a conquista de políticas públicas, e adiantou que a estruturação das Procuradorias em todo o Paraná, é uma meta que irá permitir intensificar ainda mais a defesa das mulheres e o combate à violência doméstica.

As procuradorias da Mulher são, primordialmente, órgãos de fiscalização e monitoramento de políticas públicas voltadas a combater a violência e a discriminação contra mulheres, além de atuarem na qualificação dos debates de gênero nos parlamentos, recebendo e encaminhando denúncias de agressão e discriminação aos órgãos competentes e incentivando a participação da mulher na política.

O Paraná possui, atualmente 64 procuradorias da mulher ativas. Entre todas as 26 unidades federativas, é o Estado brasileiro com mais em funcionamento. Dos 399 municípios paranaenses, 170 câmaras de vereadores já estão instalando procuradorias ou têm projetos em tramitação.

A programação contou com a participação do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guaíra, Dr. Matheus Pereira Franco, que falou sobre a "A Rede de Proteção à Mulher, além da especialista em Direito das Mulheres, Alessandra Abraão, que tratou sobre "A Lei 14.192/21 no Combate à Violência Política Contra a Mulher".

MENÇÃO HONROSA

Durante o Encontro a vereadora e Procuradora da Mulher da Câmara Municipal de Apucarana, Jossuela Pirelli, recebeu a Moção Honrosa da Assembleia Legislativa do Paraná, por apresentar e propor junto à Mesa Diretora do Legislativo apucaranense a criação da Procuradoria da Mulher da Câmara de Apucarana.

“Agradeço a todos os vereadores que votaram a favor da criação da nossa Procuradoria e destaco aqui a Mesa Diretora através do nosso Presidente Poim, vice-presidente Mauro Bertoli e do 1º secretário, Tiago Cordeiro de Lima, que apoiaram a criação da Procuradoria e aos demais vereadores que votaram por unanimidade no projeto. Agradeço ainda a Deputada Estadual Cristina Silvestri pela proposição dessa Moção Honrosa”, pontuou Jossuela.