Jornalistas da Tribuna estão entre os vencedores do Prêmio Fiep

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A premiação ocorreu nessa terça-feira (4)

Dois jornalistas da Tribuna estão entre os vencedores do 8º Prêmio Sistema Fiep de Jornalismo. Fernando Klein e Lis Kato receberam o prêmio de Destaque do Norte do Paraná por reportagem sobre a produção de canudos biodegradáveis com madeira de reflorestamento em Novo Itacolomi. A matéria recebeu a maior nota entre os textos inscritos por jornalistas no eixo Londrina-Maringá.

continua após publicidade .

A premiação ocorreu nesta terça-feira (4) à noite no Campus da Indústria, em Curitiba. A Tribuna foi representada no evento pelo jornalista Fernando Klein.

Segundo a Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), 179 materiais foram inscritos na edição de 2023 do prêmio nas categorias Jornalismo Impresso, Fotojornalismo, Internet, Rádio e TV.

continua após publicidade .

Além dessas categorias, também foram concedidas outras seis premiações para jornalistas que se destacaram com a maior nota em cada uma das regiões do estado (Norte, Noroeste, Curitiba e RM, Campos Gerais e Centro, Oeste e Sudoeste).

A reportagem premiada da Tribuna foi “Empresa do Paraná aposta em canudos de madeira de reflorestamento”, veiculada no TNOnline e também no jornal impresso da Tribuna do Norte. A matéria tratou de negócio em instalação em Novo Itacolomi, que promete colocar no mercado um produto biodegradável impermeabilizado com cera de abelha inédito no mundo.

Assista:

null - Vídeo por: tnonline

Siga o TNOnline no Google News