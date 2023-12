Jornalista Louan Brasileiro recebe alta hospitalar após grave acidente

O jornalista do TNOnline, do Grupo Tribuna, Louan Brasileiro, de 32 anos, recebeu alta hospitalar na manhã desta sexta-feira (29) após sofrer um grave acidente na quinta-feira (21). Louan foi encaminhado em estado grave para o Hospital da Providência por conta de um trauma cranioencefálico (TCE).

Já no hospital, Louan passou por procedimentos cirúrgicos e internamento na Unidade de Terapia Intensiva da Instituição. Foram cinco dias internado na UTI e outros três na enfermaria, até a alta hospitalar.

Por conta de toda a comoção gerada em torno do estado de saúde do jornalista, a alta recebida nesta sexta-feira foi motivo de celebração com palmas da equipe médica e hospitalar. Louan se mostrou grato. “Essa equipe aqui é maravilhosa, contem comigo, logo estou de volta, como amigo do Hospital”, afirmou.

A mãe do paciente também expressou gratidão pela qualidade dos cuidados e pela dedicação da equipe. “Vocês foram imprescindíveis para o tratamento dele”, afirmou Aparecida Brasileiro da Silva.

O acidente

Louan ficou gravemente ferido na quinta-feira (21) após perder o controle da moto que pilotava na Rua Santo Agostinho, no Núcleo Habitacional Dom Romeu e se chocar contra um poste.

O Samu enviou uma ambulância básica e avaliou o caso, inicialmente, como trauma cranioencefálico (TCE). No entanto, o quadro de Louan se agravou e uma ambulância avançada - com médico - foi chamada na Rua Piratininga. O jornalista precisou ser entubado no local.

Segundo os socorristas, ele sofreu uma lesão importante do lado direito do crânio, além de uma fratura no braço e outras escoriações. O jornalista foi encaminhado para o centro cirúrgico com o estado de saúde sendo considerado grave.

