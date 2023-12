Jornalista fica gravemente ferido após queda de moto em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Uma queda de moto deixou o jornalista do TNOnline, do Grupo Tribuna, Louan Brasileiro, de 32 anos, gravemente ferido na tarde desta quinta-feira (21) em Apucarana. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital da Providência.

Louan, que também apresenta um podcast conhecido nas redes sociais, trafegava pela Rua Santo Agostinho, no Núcleo Habitacional Dom Romeu, quando perdeu o controle da moto e acabou batendo contra um poste.

O Samu enviou uma ambulância básica e avaliou o caso, inicialmente, como trauma cranioencefálico (TCE). No entanto, o quadro de Louan se agravou e uma ambulância avançada - com médico - foi chamada na Rua Piratininga. O jornalista precisou ser entubado no local.

Segundo os socorristas, ele sofreu uma lesão importante do lado direito do crânio, além de uma fratura no punho e outras escoriações. O jornalista foi encaminhado para o centro cirúrgico e o estado de saúde dele é considerado grave.

Veja o boletim divulgado pelo Hospital da Providência

O Hospital da Providência informa que o paciente Louan Vinícius Brasileiro de Quadros deu entrada na tarde desta quinta-feira (21) por volta das 14h50. O paciente chegou encaminhado pelo Samu, passou por exames, foi estabilizado pela equipe médica e encaminhado para o centro cirúrgico e segue em procedimento cirúrgico.



