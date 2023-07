Jornalista apucaranense estreia no comando do Jornal Hoje da Globo

O jornalista de Apucarana Nilson Klava, da TV Globo, vai estrear no comando do Jornal Hoje deste sábado (1º). A informação foi dada pelo apresentador do programa, Cesar Tralli, que parabenizou e desejou sorte ao apucaranense em seu perfil nas redes sociais.

"Chega mais, Nilsinho! A casa é sua. Você que sempre me acolheu tão bem na Globonews…Nós que sempre interagimos com entusiasmo no Edição das 18h…Pois chegou a minha vez aqui de te receber de braços abertos. Parabéns por mais esta conquista profissional, fruto do seu talento e dedicação. Desejo muito que você brilhe bonito na sua estreia no plantão do Jornal Hoje, neste sábado", escreveu Tralli.

O jornalista apucaranense também foi às redes sociais para comemorar a oportunidade. "Esta foto é tão simbólica do que foram os últimos dois dias aqui em São Paulo. @cesartralli é este cara de sorriso largo, de coração generoso. Uma alma leve e iluminada. Grande inspiração! É um privilégio estar ao lado dele, aprendendo tanto nestes dias. Será uma honra estar no JH amanhã e em alguns plantões de sábado. Muito obrigado por tudo, @cesartralli! Estamos juntos sempre!", disse Klava.

O jornal terá início às 13h25 deste sábado.

Quem é Nilson Klava

Reconhecido por ser o mais jovem repórter contratado pela Globo, o jornalista Nilson Klava, de 27 anos, o que poucos sabem, é que ele é natural de Apucarana e viveu toda a infância no Pirapó junto de sua família. "Meu pai e meus tios ainda moram no Pirapó. Sinto muita saudade e tenho muito carinho por toda essa região", contou o jovem durante entrevista para o TNOnline. Nilson é sobrinho do presidente da Câmara dos Vereadores de Apucarana, Francislei Preto Godoi, o Poim, do Pirapó.

O repórter cobre assuntos de política em Brasília e trabalha na GloboNews, desde 2016. Além disso, ele é um dos nomes mais relevantes do jornalismo político no país. "Quando escolhi a área da comunicação, graças à minha formação e às aulas de teatro no Colégio São José, achei que estudar no Rio de Janeiro me traria mais oportunidades de trabalho e foi quando ingressei na PUC - RJ e me formei na mesma faculdade. Tive total apoio dos meus pais", conta.

Klava é considerado um dos nomes mais relevantes do jornalismo político da atualidade e recebeu o 16º Prêmio Engenho de Comunicação. "Só tenho a agradecer todo reconhecimento", comemora. Além disso, o repórter, que é chamado carinhosamente como Nilsinho pelos veteranos e colegas de trabalho, já fez coberturas internacionais, como a das visitas de Jair Bolsonaro a Israel e China, da cúpula do G20 no Japão e da reunião de líderes do Mercosul, na Argentina.

