Da Redação

JOJUP´s reúne atletas de 38 cidades em Apucarana

Os 33º Jogos da Juventude do Paraná (JOJUP´s), que serão disputados nesta sexta-feira (26/11), em Apucarana, terão 879 participantes entre atletas, técnicos, dirigentes e árbitros. As modalidades são badminton, ciclismo, tênis, tênis de mesa e xadrez, pelos naipes masculino e feminino. Estão inscritos atletas de 38 cidades na fase estadual da competição.

As modalidades que dão o pontapé inicial nesta sexta-feira são o badminton e o tênis, a partir das 8 horas. O badminton ocorrerá no Ginásio de Esportes Padre Mário Tésio do Colégio São José e o tênis será realizado no Country Club. Às 8h30 inicia o tênis de mesa no Complexo Esportivo Áureo Caixote.

Às 9 horas, no Lago Jaboti, será dada a largada do ciclismo com a prova de estrada. À tarde, a partir das 14 horas, acontece a prova de XCO na Chácara da L2, na Rua Letério Livoti, no Recanto Belvedere.

Já às 9h30, começa a modalidade de xadrez no Ginásio de Esportes Anis Abujanra do Clube 28 de Janeiro.

Os 63º Jogos Abertos do Paraná (JAP´s), que acontecem neste sábado em Apucarana, terão 925 pessoas, com competidores de 45 municípios. As modalidades são as mesmas dos Jogos da Juventude.

O prefeito Junior da Femac dá boas vindas aos atletas. “É uma honra para Apucarana poder receber os melhores competidores do Estado em nossa cidade, que nos últimos anos têm sediado as principais competições do Paraná. Serão dois dias com grandes disputas quando serão conhecidos os melhores dos Jogos da Juventude e nos Jogos Abertos”, frisa o prefeito Junior da Femac. Ele informa que nos dois dias profissionais da Secretaria de Comunicação do município farão lives e postagens das competições, via instagram e facebook da Prefeitura de Apucarana.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, disse que tudo está preparado. “Mais uma vez temos a satisfação de realizar os Jogos Oficiais do Estado. Com certeza serão dois grandes eventos em nossa cidade que nesse ano já realizou com sucesso os Jogos Universiários do Paraná. Serão disputas como os principais nomes do esporte paranaense”, disse o professor Grillo.

O coordenador Emerson Venturini, o Milico, da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, destaca que está tudo pronto para os jogos. “Está tudo certo para os jogos nesta sexta-feira e sábado em Apucarana. A comissão executiva estadual conta com 40 pessoas na organização dos eventos, reforçada por mais 50 pessoas da comissão executiva municipal. É uma parceria de sucesso de alguns anos com Apucarana”, destaca Milico.

Já nos dias 4 e 5 de dezembro em Apucarana serão disputados os JOJUP´s e JAP´s nas modalidades de natação, rugby e futebol sete. Esta última modalidade será disputada apenas no dia 5.

Os Jogos da Juventude e os Jogos Abertos são realizados pelo Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, com apoio da Prefeitura de Apucarana.