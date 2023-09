JOJUPS: Apucarana participa do basquetebol feminino na fase final

No domingo, 1º de outubro, às 8 horas, as apucaranenses buscam a reabilitação contra Toledo

A equipe feminina de basquetebol de Apucarana participa neste final de semana no Clube Unifil, em Londrina, da fase final dos Jogos da Juventude do Paraná (JOJUPS), competição que vem sendo realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte.

O time apucaranense, comandado tecnicamente pelas professoras Sônia Delgado Bueno e Ana Paula Rosendo, integra o Grupo D ao lado das agremiações de Ponta Grossa e Toledo. Nessa sexta-feira de manhã, Apucarana perdeu na estreia da competição para a equipe de Ponta Grossa por 48 a 32. No domingo, 1º de outubro, às 8 horas, as apucaranenses buscam a reabilitação contra Toledo.

Nos JOJUPS, a equipe de Apucarana vem contando com as jogadoras Ana Laura, Bárbara, Gabriela, Giovana, Heloísa, Isabella, Júlia Fortuna, Júlia Barreto, Lorena, Maria Eduarda e Sofia.

Atletismo:

Também na fase final dos JOJUPS, o município de Apucarana disputará em Londrina a modalidade de atletismo masculino, sendo representado pelos atletas Arthur Luis Kulibaba Pereira, José Vitor Ribeiro, Guilherme Paschoal, Samuel da Silva Biz e Clayton Gomes Maciel.

Eles participarão das provas de 100m, 200m, 400m, revezamento 4x400m, 400m com barreiras, 1.500m, 3.000m com obstáculos, 3.000m, 5.000m e salto em altura. A modalidade de atletismo ocorrerá de 19 a 22 de outubro na pista da Universidade Estadual de Londrina (UEL).

