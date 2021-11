Da Redação

Jogos: natação, rugby e futebol sete vão agitar Apucarana

Com disputa nas modalidades de natação, rugby e futebol sete, Apucarana realiza no próximo final de semana (4 e 5/12), os 33º Jogos da Juventude do Paraná (JOJUP´s) e os 63º Jogos Abertos do Paraná (JAP´s), fechando o calendário esportivo 2021 nos Jogos Oficiais do Estado.

No último final de semana pelas mesmas competições, o município sediou as modalidades de badminton, ciclismo, tênis, tênis de mesa e xadrez (masculino e feminino).

No próximo sábado (4/12), os JOJUP´s serão desenvolvidos no Complexo Esportivo Lagoão com a natação e o rugby. Já no domingo (5/12), os JAP´s ocorrerão também com natação e rugby no Lagoão e com o futebol sete nos campos da Associação dos Militares Estaduais do Vale do Ivaí (Amevi).

Apucarana terá equipes de rugby masculino e futebol sete masculino nos Jogos Abertos do Paraná (JAP´s). Nesta última modalidade, a cidade anfitriã está no Grupo A ao lado de Irati, Laranjeiras do Sul e Terra Rica. O Grupo B conta com Carambeí, Coronel Vivida, Marechal Cândido Rondon e Matinhos. O time de Apucarana estreia contra Irati, às 9h10.

No rugby, Apucarana terá como adversários os times de Maringá, Foz do Iguaçu, Cascavel e Guarapuava. A estreia será contra Maringá, a partir das 10h40.

No último sábado no Parque do Lago Jaboti, o prefeito Junior da Femac acompanhou a prova de ciclismo. “É uma alegria muito grande tendo todo o pessoal da Federação Paranaense e com a cronometragem sendo feita pela Confederação Brasileira de Ciclismo, trazendo tudo o que tem de mais tecnológico e com um recorde de inscritos nos JOJUP´s e nos JAP´s. Apucarana mais uma vez é a capital do esporte no Paraná. O nível técnico muito alto e a gente percebe pela capacidade e pela concentração de atletas campeões nacionais participando da prova. Então é uma alegria muito grande para Apucarana e está de parabéns toda a nossa equipe da Secretaria de Esportes pela organização dessa prova incrível aqui no ciclismo e também nas demais modalidades que estão acontecendo”, destaca o prefeito Junior da Femac, que reforçou que no próximo final de semana ocorrerão as modalidades de natação, rugby e futebol sete. “Centenas de atletas vão estar aqui novamente e peço para que a nossa população ajude as pessoas de outras cidades que estão abrilhantando o esporte do Paraná e fazendo mais uma vez Apucarana como centro e referência do esporte do nosso estado”, frisa o prefeito Junior da Femac.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura, destaca que Apucarana cumpre a sua missão e realiza mais uma etapa dos JAP´s e dos JOJUP´s. “No último final de semana as competições foram realizadas com grande sucesso na parceria com a Paraná Esporte. Tivemos aqui atletas de destaque estadual, nacional e até internacional. Agora no próximo sábado e no domingo realizaremos mais três modalidades dos jogos e com certeza vamos fechar com chave de ouro a temporada 2021”, disse o professor Grillo.

Os Jogos da Juventude e os Jogos Abertos são realizados pelo Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, com apoio da Prefeitura de Apucarana.