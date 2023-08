Jogos Escolares movimentam Apucarana a partir desta sexta-feira

Os 6,4 mil participantes da fase final dos Jogos Escolares do Paraná (Jeps), que têm início nesta sexta-feira (4) em Apucarana, não vão movimentar apenas quadras esportivas. Os jogos trazem novos clientes para setores de serviços e comércio. A rede hoteleira não tem mais vagas para os próximos dias.

Os 60 quartos do Hotel Doral, onde o gerente de relacionamento Rafael Nunes, atua, estão com 95% de ocupação. Segundo ele, as reservas foram feitas tanto por membros da equipe técnica que vai atuar nos jogos quanto por familiares dos atletas. “Nessa idade muitos pais acompanham os filhos e a procura foi grande”, afirma. A competição envolve adolescentes de 12 a 14 anos.

Recepcionista do Royal Plaza Hotel, Adriana Da Silva, relata que não há mais nenhum quarto disponível para os próximos dias. Segundo ela, a procura por vagas começou há cerca de vinte dias. O perfil dos hóspedes é o mesmo: pais de atletas - estes com alojamento garantido nas escolas - e árbitros e integrantes da equipe que vai atuar na competição. “A movimentação é 40% maior para a época, no mínimo”, afirma.

Com perfil executivo, o Hotel Matrix também está com ocupação perto de 100% em seus 76 quartos disponíveis. “Esse turismo de eventos é muito bom para o setor”, afirma a recepcionista Daniela Azevedo. Segundo ela, o movimento atual repete o registado na realização dos Jogos Universitários do Paraná - no mês passado.

Para a presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), os setores mais impactados com o evento esportivo - além da área hoteleira - são os ligados à gastronomia. “Mas o comércio varejista também lucra. São mais pessoas circulando na cidade, comprando uma lembrança, procurando serviços, e todos ganham um pouco”, afirma, acrescentando que o evento também traz visibilidade para cidade.

Uma estimativa divulgada pelo prefeito Junior da Femac nesta semana, com base no número de visitantes e da duração do evento, aponta que os JEPs podem movimentar até R$ 1 milhão na economia do município.

