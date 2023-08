Jogos Escolares geram renda extra na rede hoteleira de Apucarana

Os Jogos Escolares do Paraná, fase final, lotaram a rede hoteleira da cidade. Os 6.400 participantes dos JEPs movimentam as praças esportivas e parte de seus ocupam os hotéis. A competição garante um significativo reforço no faturamento. Segundo informações colhidas, a rede hoteleira e até algumas pousadas, tiveram ocupação total nesta semana.

O Hotel Matrix também está com ocupação de 100% em seus 76 quartos. “O turismo de eventos é muito bom para o setor. O movimento atual repete o que havia sido registrado durante a realização dos Jogos Universitários do Paraná (JUPs), que Apucarana sediou, recentemente, no mês de julho”, comenta o empresário Marcos Scacabarossi, proprietário do Hotel Matrix.

Para Scacabarossi, os JEPs que estão acontecendo em Apucarana é simplesmente uma benção para a cidade, seu comércio e rede de serviços. “Essa parceria que o prefeito Junior da Femac mantém com o Governo do Estado, trazendo eventos grandiosos como esse, garante muitos benefícios para Apucarana”, assinala o empresário, acrescentando que “os jogos trazem um brilho diferenciado para Apucarana e que venham novos eventos no futuro”.

No Hotel Doral, o gerente Rafael Nunes informa que a ocupação foi de quase 100%. Conforme explica ele, as reservas foram feitas tanto por membros da equipe de organização dos jogos, arbitragem e familiares dos atletas. “Nessa faixa etária, de 12 a 14 anos, muitos pais acompanham os filhos na competição e a demanda zerou as vagas”, afirma.

Adriana Silva, recepcionista do Royal Plaza Hotel, relata que não há mais quarto disponível para os próximos dias. Segundo ela, a procura por vagas começou há cerca de vinte dias. O perfil dos hóspedes é o mesmo: pais de atletas – estes com alojamento garantido nas escolas – e árbitros e equipe técnica que atuam nos Jogos Escolares do Paraná. “A movimentação é 40% maior para esta a época do ano”, avalia ela.

Uma estimativa feita pelas secretarias municipais envolvidas na competição, com base no número de visitantes e duração do evento, aponta que os JEPs podem movimentar cerca de R$1 milhão na economia do município. “Além de estimular a prática esportiva entre a garotada, as finais dos Jogos Escolares do Paraná, geram efetivamente uma renda extra na cidade sede”, avalia o prefeito Junior da Femac.

