Jogos Escolares deixam legado e valorizam Apucarana

Os Jogos Escolares do Paraná (Jeps), fase final, movimentaram Apucarana nos últimos nove dias, com a presença de 6.400 atletas de todas as regiões do estado. Foi um evento esportivo histórico e considerado o maior já sediado no município. A avaliação final, tanto dos apucaranenses em geral, como da equipe técnica da Secretaria de Esportes do Estado é das melhores.

A competição trouxe para Apucarana mais de 8 mil pessoas, incluindo os atletas, seus familiares, dirigentes esportivos, arbitragem e equipe técnica da Secretaria de Esportes do Paraná. Durante os últimos dias, foram utilizadas vinte praças esportivas da cidade. A Comissão Central Organizadora (CCO) funcionou no Centro da Juventude e o refeitório dos atletas na Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (ACEA).

No cenário na cidade foi comum visualizar dezenas de ônibus e vans. Também virou rotina grupos de atletas circulando pelo centro e bairros. A rede hoteleira e o comércio, principalmente na área gastronômica, também festejou os Jogos Escolares do Paraná, com um aumento no faturamento.

“Para nós foi uma satisfação imensa poder voltar a sediar a fase final dos Jogos Escolares do Paraná. Os jogos deixam um legado para Apucarana, apresentando a cidade para milhares de pessoas de todo o Estado. A cidade também fica marcada para os mais de 6 mil atletas, principalmente com a bela festa de confraternização na abertura dos jogos, no Lagoão”, observa o prefeito Junior da Femac.

Foto por Reprodução Lagoão ficou lotado na abertura

A coordenadora geral dos Jeps, Márcia Tomadon, também fez uma avaliação positiva. “Voltamos a Apucarana mais uma vez, para realizar as finais dos Jogos Escolares do Paraná. Aqui todo mundo se sente bem, conhece os espaços, a excelente estrutura física e tenho certeza que todos se apaixonaram pela cidade. Foi um grande prazer retornar e fazer mais um grande evento em Apucarana”, assinala Márcia Tomadon.

Uma estimativa feita pelas secretarias municipais envolvidas na competição, com base no número de visitantes e duração do evento, aponta que os Jeps movimentaram cerca de R$1 milhão na economia do município. “Além de estimular a prática esportiva entre as crianças, as finais dos Jogos Escolares do Paraná, geram uma renda extra na cidade sede”, avalia o prefeito Junior da Femac.

A presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), Aída Assunção, avalia que os setores mais impactados com o evento esportivo - além da área hoteleira - são os restaurantes, lanchonetes e cafeterias. “O comércio varejista também lucra. São mais pessoas circulando na cidade, comprando uma lembrança, procurando serviços e todos ganham um pouco”, afirma, acrescentando que o evento também traz visibilidade para cidade.

