Jogos do Brasil vão alterar expediente de trabalho; veja por setores

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Comércio terá esquema especial de funcionamento em Apucarana nos dias de jogos da Seleção no Catar

Os jogos do Brasil na Copa do Mundo do Catar vão provocar mudanças nos horários de funcionamento dos bancos, comércio, indústria e também das repartições públicas municipais, estaduais e federais em Apucarana e Arapongas. Os supermercados, no entanto, devem funcionar normalmente. Também não haverá alteração no transporte público urbano. Veja abaixo por setores

continua após publicidade .

Os dias de partidas da Seleção não são considerados feriados e também não há previsão na lei trabalhista sobre o assunto. No entanto, sindicatos de patrões e empregados vem formalizando acordos para liberar os funcionários, com previsão de compensação no banco de horas ou em datas pré-estabelecidas. Algumas empresas, no entanto, estão preferindo fechar acordos individuais, sem intervenção das entidades sindicais.

LEIA MAIS: CBF divulga foto oficial da seleção para a Copa

continua após publicidade .

A Copa do Mundo do Catar inicia neste domingo (20), às 13 horas, com o duelo dos donos da casa diante do Equador. Será a primeira de 64 partidas programadas para os Mundial de 2022. Já o Brasil estreia na próxima quinta-feira (24), às 16 horas, contra a Sérvia. O segundo jogo será contra Suíça, no dia 28, segunda-feira, às 13h. Os comandados do técnico Tite encerram a primeira fase contra a seleção de Camarões, no dia 2 de dezembro, sexta-feira, às 14h.

Caso se classifique em primeiro do grupo, a seleção brasileira jogará as oitavas de final no dia 5 de dezembro, segunda-feira, às 16h. No caso de classificação em segundo, a primeira partida eliminatória será no dia 6 de dezembro, terça-feira, às 16h.

Nas quartas de final, o Brasil poderá jogar no dia 9 de dezembro, sexta-feira, às 12h, ou no dia 10, sábado, no mesmo horário. Já na semifinal, as possibilidades são dia 13 (terça-feira) ou dia 14 (quarta-feira), às 16h.

continua após publicidade .

A grande final da Copa do Mundo acontece no dia 18 de dezembro, domingo, às 12h.

Veja como será o funcionamento

Comércio de Apucarana

Jogos às 13 horas

continua após publicidade .

Comércio de rua fecha 12h30 e os funcionários deverão retornar às atividades 30 minutos após ao final das partidas

Jogos às 16 horas

continua após publicidade .

Lojas de rua fecham 15h30 e não retornam após o horário dos jogos

Oitavas de final, quartas de final e semifinal

Caso haja classificação para as oitavas de final, quartas de final e semifinal, os jogos serão às 12 horas ou às 16 horas. Nas partidas às 12 horas, o comércio encerará suas atividades às 11h30, retomando as atividades às 14h30

continua após publicidade .

Caso as partidas ocorram às 13 horas e 16 horas, o esquema será o mesmo da primeira fase

SHOPPING CENTRONORTE



Lojas fecham meia hora antes dos jogos e trabalhadores voltam meia hora depois do encerramento das partidas

continua após publicidade .

* Também fica a critério do lojista disponibilizar um televisor no estabelecimento comercial para que os colaboradores, que preferirem, assistam aos jogos no local de trabalho.





continua após publicidade .

SUPERMERCADOS

Não houve acordo envolvendo os supermercados, que receberão orientação para disponibilizar um televisor para os funcionários. Alguns estabelecimentos devem negociar individualmente com os trabalhadores





continua após publicidade .

COMÉRCIO DE ARAPONGAS

Sindicatos ainda negociam esquema especial de funcionamento.

continua após publicidade .

CONFECÇÕES DE APUCARANA

Empresas de Apucarana estão negociando acordos individuais com empregados – com ou sem intermediação dos sindicatos da categoria-, prevendo compensação futura de horas não trabalhadas.

continua após publicidade .





POLO MOVELEIRO DE ARAPONGAS

Sindicatos assinaram acordo prevendo a liberação dos funcionários durante os jogos da Copa, com compensação das horas não trabalhadas durante as partidas em prazo de até 180 dias após o fim da participação da Seleção

continua após publicidade .

BANCOS

Quando o jogo começar às 12h:

continua após publicidade .

·Das 9h às 11h e das 15h30 às 16h30 em estados com horário igual ao horário de Brasília, como é o caso do Paraná

Quando o jogo começar às 13h:

continua após publicidade .

Das 8h30 às 11h30 em estados com horário igual ao horário de Brasília.

Quando o jogo começar às 16h:

Das 9h às 14h em estados com horário igual ao horário de Brasília.

continua após publicidade .





REPARTIÇÕES ESTADUAIS

Nos dias de jogos às 12h: expediente será das 7h30 às 11h30

Nos dias de jogos às às 13h: expediente será das 8h às 12h

Nos dias de jogos às 16h: expediente será das 8h30 às 14h30.

REPARTIÇÕES FEDERAIS

Nos dias de jogos às 12h não haverá expediente;

Nos dias de jogos às 13h, o expediente se encerrará às 11h;

Nos dias de jogos às 16h, o expediente se encerrará às 14h;

PREFEITURAS DE APUCARANA E ARAPONGAS

Repartições municipais dos dois municípios terão esquema especial, que ainda será divulgado. No entanto, a tendência é que sigam horários das repartições estaduais





TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE APUCARANA



Ônibus vão circular normalmente, sem alteração