Jogos do Brasil na Copa 2026 dão direito a folga? Veja o que diz a lei

A divulgação da lista de convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026, realizada nesta segunda-feira (18), reacendeu as dúvidas de trabalhadores sobre o funcionamento do expediente em dias de jogos. Embora o Brasil estreie contra o Marrocos em um sábado, 13 de junho, as duas partidas seguintes da fase de grupos — contra o Haiti, no dia 19, e contra a Escócia, no dia 24 — ocorrerão em dias úteis, no período da noite pelo horário de Brasília. Apesar da mobilização dos torcedores, a legislação trabalhista brasileira não prevê folga automática ou feriado em dias de jogos do torneio, que será disputado até 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México.

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Especialistas em direito do trabalho reforçam que a jornada regular continua valendo normalmente durante a competição e que qualquer flexibilização depende exclusivamente do empregador. As empresas têm a liberdade de manter o expediente regular, dispensar os funcionários sem desconto no salário ou permitir que as partidas sejam assistidas no próprio ambiente profissional. Caso a empresa opte pela liberação com exigência de reposição das horas, a compensação deve respeitar o limite legal de, no máximo, duas horas extras diárias e precisa ser acordada previamente por meio de regras claras.

A ausência não autorizada ao trabalho em dias de jogos é considerada falta injustificada, sujeita a descontos no salário e perda do descanso semanal remunerado. Punições disciplinares como advertências e suspensões podem ser aplicadas em caso de reincidência ou de funcionários que parem de trabalhar para assistir às partidas sem autorização da chefia, embora uma falta isolada por este motivo não configure justa causa. O rigor é ainda maior em setores essenciais com operação ininterrupta, como saúde, segurança e transporte, onde as empresas não podem comprometer o atendimento e costumam avaliar escalas por meio de acordos individuais. Advogados orientam que o diálogo antecipado e o registro formal dos acordos são as melhores ferramentas para evitar conflitos trabalhistas durante o Mundial.

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Jogos do Brasil na fase de grupos: