Jogos decisivos agitam a Copa da Amizade; confira os resultados

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Seven Jeans/Vila Reis enfrentou a equipe Multividros FC

No último sábado (1º), a 21ª Copa da Amizade chegou ao fim da 1ª Fase pela categoria Sênior e iniciou a fase mata-mata pela Master. Os jogos aconteceram nos campos da Associação da AFAP, Arena Cunha Cruz e Chácara do AFA.

continua após publicidade .

Nas Dependências da Chácara do AFA, com o 1º jogo sendo pela categoria Sênior, o AFA – Amigos do Futebol de Apucarana recebeu o líder da competição e Cunha Cruz/North Assessoria e foi derrotado pelo placar de 5x2.

-LEIA MAIS: Futsal feminino de Apucarana vence e avança para a semifinal

continua após publicidade .

A segunda partida no AFA, às 16h, foi pelo confronto #2 das quartas de finais entre Via Única/Mbs Peças e Brindes Tic Tac/Iguaçú Auto Center. Nesta partida de ida, o Via Única Levou a melhor e venceu por 3x2, e com o resultado a equipe joga pelo empate na volta.

Já pelo confronto #4 das quartas de finais, que aconteceu na Arena Cunha Cruz, às 14h30. Seven Jeans/Vila Reis e Multividros FC, fizeram um jogo muito equilibrado e só foi decidido faltando alguns minutos para o fim da partida. O Multividros venceu por 2x1 e levou uma pequena vantagem para o jogo de volta, podendo empatar que segue para as semifinais.

Em mais um jogo de quartas de finais na Arena Cunha Cruz, às 16h, jogaram a equipe da casa North Assessoria/Cunha Cruz, que recebeu a Danês/Barretos Sports para a disputa do confronto #1. Nesta partida, o time visitante conseguiu um ótimo resultado vencendo por 7x3, e agora no jogo de volta, jogando em seus domínios, poderá perder por até 3 gols de diferença que segue para as semifinais.

continua após publicidade .

Na associação da AFAP, às 14h30 ocorreu o confronto #3 de quartas de finais entre Atlético Pirapó e L2 Confecções/Race Gross. As equipes fizeram um ótimo jogo de ida empatando em 1x1. O resultado mostrou o que foi a partida, e assim o confronto para saber quem vai as semifinais ficou em aberto para o jogo de volta.

Fechando a 1ª Fase da categoria Sênior, em uma partida que alterava as posições das equipes na tabela de classificação, Escritório Iguaçú/Bizantina/Brindes Tic Tac recebeu às 16h, o Via Única/Mbs Peças no campo da associação da AFAP. Em um jogo de muito equilíbrio na primeira etapa do jogo, o placar terminou empatado em 2x2. Já na etapa complementar da partida, o Via Única manteve o ritmo e venceu pelo placar de 4x2, resultado que colocou a equipe na 2ª colocação, a frente do Iguaçú na tabela e garantiu a vantagem nas semifinais.

Siga o TNOnline no Google News