Jogo entre Brasil e Japão deixa comunidade nipônica dividida em Apucarana

A disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo entre Brasil e Japão divide a torcida na comunidade nipo-brasileira de Apucarana, no norte do Paraná. Enquanto alguns descendentes ficam com o coração dividido entre o país onde nasceram e a terra dos seus antepassados, outros já têm palpites e escolhas bem definidos para o confronto

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A artista e muralista Monica Ishiba, representante da quarta geração da família no Brasil, revela estar completamente dividida. Ela conta que morou no país asiático em 1997, aos nove anos de idade, e lembra de sentir um sentimento de dúvida sobre sua identidade. "Quando eu estava no Japão, me chamavam de brasileira, e aqui no Brasil, me chamavam de japonesinha. Então cresci na dúvida se sou japonesa ou brasileira. Hoje me sinto pertencente a dois lugares", relata.





Monica Ishiba ao lado do marido e dos filhos: torcida dividida - Foto: arquivo pessoal Monica Ishiba ao lado do marido e dos filhos: torcida dividida - Foto: arquivo pessoal

O mesmo sentimento se estende aos filhos, da quinta geração, que têm traços orientais e estudam a língua japonesa. "Não sabemos para quem torcer. É um jogo estranho, porque quem ganhar vamos ficar felizes e, ao mesmo tempo, quem perder vai ser triste", diz.

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Ao analisar o esporte, Monica destaca a disciplina como diferencial da equipe asiática. "O futebol japonês está bem mais evoluído, estão mais rápidos e mais habilidosos em relação ao passado. O Brasil tem mais experiência em jogos decisivos de Copa do Mundo, mas não dá para subestimar o Japão, que chegou acreditando e pode surpreender", finaliza.





Apucaranense Jhéssica Kato mora no Japão há 1 ano e meio - Foto: arquivo pessoal Apucaranense Jhéssica Kato mora no Japão há 1 ano e meio - Foto: arquivo pessoal

Já a apucaranense Jhéssica Kato, que se mudou para a cidade japonesa de Koka-shi Minakuchi-cho há um ano e meio, não tem dúvidas sobre sua torcida, mesmo vivendo no país adversário. "Claro que vou torcer para o Brasil. Gosto do Japão, mas Brasil é Brasil", afirma. Ela arrisca um placar de 2 a 0 para a seleção canarinho, mas lamenta não poder acompanhar a partida devido ao fuso horário. "Independente do horário, não vou conseguir assistir. Vou estar trabalhando ou dormindo", explica.

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O ex-vereador Satio Kaiukawa também mantém o posicionamento firme ao lado do time brasileiro e aposta em uma vitória por 3 a 1. "Apesar de ter sangue japonês, sou apucaranense, paranaense e de nacionalidade brasileira, portanto torço para o canarinho. Quando jogar com outro país, aí sim torço para a terra do sol nascente", argumenta, acrescentando que não consultou os filhos, que moram longe, mas acredita que eles, por serem de terceira geração, compartilharão da mesma torcida.





Satio Kaiukawa ao lado do Cônsul Geral do Japão Matsushiro Toshinori e da consulesa Naomi Matsushiro - Foto: arquivo pessoal Satio Kaiukawa ao lado do Cônsul Geral do Japão Matsushiro Toshinori e da consulesa Naomi Matsushiro - Foto: arquivo pessoal

A monja Sayuri Sakane, líder do Templo Budista Nambei Honganji de Apucarana e descendente de terceira geração (sansei), acredita que a seleção brasileira vencerá por 2 a 1. Ela pontua que, embora não seja especialista no esporte, sua escolha se baseia no desempenho técnico. "Pelo que vi, o time japonês é altamente técnico e bem treinado, enquanto o time brasileiro vai na gana e coragem. O coração prefere torcer para o time que, no dia, jogar melhor. Sem grandes paixões. Acho que é porque sou budista", diverte-se, revelando, no entanto, que a maioria dos seus familiares deverá apoiar o Japão.

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A partida entre Brasil e Japão definirá quem avança na competição. O jogo está marcado para às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.





