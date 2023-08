Jogo entre Apucarana Futsal e Cianorte termina em briga generalizada

A partida entre Apucarana Futsal e Cianorte, pela quarta rodada da segunda fase da Série Prata do Campeonato Paranaense, terminou em briga generalizada na noite desta segunda-feira (21), no Ginásio de Esportes Lagoão. Veja o vídeo abaixo.

A confusão começou quando faltava apenas cinco segundos para o jogo terminar. No vídeo é possível ver que há uma disputa de bola no meio da quadra e o jogador do Apucarana Futsal parece acertar o braço no rosto do goleiro do Cianorte. Após isso o goleiro vai para cima e empurra o jogador apucaranense, dando início a confusão.

A partir desse momento, diversos jogadores e membros das comissões técnicas começam a bater boca e um empurra-empurra é criado na quadra. É possível ver também a movimentação da PM, que tentava conter a confusão. Pouco depois, a discussão passa a acontecer no canto da quadra, próximo à arquibancada.

Segundo informações da PM, além dos socos, chutes e empurrões entre jogadores e membros das comissões técnicas, foi registrado também que pessoas da torcida arremessaram alguns objetos nos atletas que estavam na quadra.

Ainda de acordo com os policiais, quando a briga se estendeu para próximo aos vestiários, o diretor do time do Apucarana Futsal incentivou a torcida a provocar o tumulto.

Assista o momento em que a confusão se iniciou:

