Jogo do Brasil neste domingo altera horários de missas na Catedral de Apucarana

Celebrações do fim da tarde foram suspensas ou remanejadas para que os fiéis possam acompanhar a partida decisiva contra a Noruega pelas oitavas

A Catedral Basílica Menor Nossa Senhora de Lourdes, de Apucarana, anunciou nas redes sociais alterações nos horários das missas deste domingo (5) em virtude do jogo da seleção brasileira pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026. Para que os fiéis possam acompanhar a partida decisiva contra a Noruega, marcada para as 17h pelo fuso de Brasília, as igrejas decidiram adaptar a programação religiosa do fim de semana.

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Na Catedral, a decisão foi suspender as celebrações do período noturno e concentrar a agenda pela manhã e no meio da tarde. De acordo com o comunicado oficial emitido pela secretaria da Catedral, os fiéis poderão participar das missas em três horários alternativos, sendo às 8h, às 10h e às 15h. Excepcionalmente nesta data, as tradicionais celebrações das 18h e das 19h30 não irão ocorrer. A coordenação da igreja pede a compreensão de todos e orienta que a comunidade se organize antecipadamente.

Além da Catedral, outras igrejas do município também vão mudar os horários para acomodar os torcedores que desejam assistir ao jogo da seleção. É o caso da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, que divulgou um comunicado oficial assinado pelo pároco local, padre Laércio José de Lara, informando os ajustes para este domingo.

Na "Igrejinha", a missa que habitualmente ocorre às 18h será antecipada para as 15h. Já a celebração das 19h30 será realizada em seu horário normal, porém, a paróquia alerta aos fiéis que poderá haver um pequeno atraso no início da cerimônia, caso seja necessário devido ao andamento e encerramento da partida de futebol.