Jogo do Brasil muda expediente em Apucarana e Arapongas nesta segunda

Veja o esquema de funcionamento do comércio, indústria, bancos e repartições públicas.

A seleção brasileira entra em campo na tarde desta segunda-feira (28) para o segundo jogo na Copa do Mundo do Catar. Dessa vez, o jogo será contra a Suíça as 13h (horário de Brasília).

Em Apucarana e Arapongas o jogo vai provocar mudanças nos horários de funcionamento dos bancos, comércio, indústria e também das repartições públicas municipais, estaduais e federais.

O comércio de rua de Apucarana fecha às 12h30 e os funcionários deverão retornar às atividades 30 minutos após o final da partida.

Em Arapongas os trabalhadores do comércio serão liberados 12h e retornará uma hora após o término do jogo.

No shopping Centronorte as lojas fecham às 12h30 e os trabalhadores voltam meia hora depois do encerramento da partida.

Já os bancos vão funcionar das 8h30 às 11h30 em estados com horário igual ao horário de Brasília.

A prefeitura de Apucarana e Arapongas terão expediente até às 12 horas.

O transporte público urbano não haverá alteração. Os supermercados, devem funcionar normalmente.

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), terá funcionamento normal.

As repartições estaduais funcionam hoje até às 12 horas e as repartições federais até às 11 horas.

