Jogo do Apucarana Futsal é cancelado após falecimento; entenda

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Esse seria o primeiro jogo em casa, válido pelo Campeonato Paranaense de Futsal

O ginásio do "Lagoão", em Apucarana, não vai mais sediar a disputa entre o Apucarana Futsal e o APAF Futsal Paranaguá. O jogo, que aconteceria na noite deste sábado (11), foi cancelado após o motorista do ônibus, que traria o time adversário para a Cidade Alta, falecer.

continua após publicidade .

Por meio de um comunicado no seu perfil do Instagram, o time masculino apucaranense informou que o motorista do APAF Futsal Paranaguá sofreu um mal súbito momentos antes do embarque para a viagem. Ele não resistiu e acabou falecendo.

- LEIA MAIS: No Lagoão, Apucarana Futsal tenta primeira vitória na Séria Prata

continua após publicidade .

"Sem condições para o jogo, o time da APAF, que perde um amigo não vai realizar a partida hoje. A Federação Paranaense de Futsal irá remarcar este confronto para data futura. O Apucarana Futsal se solidariza com a APAF e pede a compreensão da sua torcida", escreveu na legenda do post.

Esse seria o primeiro jogo em casa, válido pelo Campeonato Paranaense de Futsal - Série Prata. Com ampla divulgação, os ingressos da partida estavam sendo vendidos por R$ 20, e R$ 10 a meia entrada. "Os ingressos adquiridos antecipadamente serão válidos para a nova data da partida", tranquilizou o Futsal Apucarana, na publicação.

Veja o post:

Siga o TNOnline no Google News