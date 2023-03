Jogo de Azar: PM de Apucarana apreende máquinas caça-níqueis

Da Redação

Máquinas apreendidas no comércio

Após denúncias de uma 'casa de jogos de azar', a Polícia Militar (PM) de Apucarana apreendeu máquinas caça-níqueis, em um comércio na Vila Nova, no final da tarde desta quinta-feira (30).

Conforme a polícia, no estabelecimento havia um grupo de amigos jogando poker e garantiram que era por diversão, não por apostas. No local, a PM encotrou também uma pessoa jogando na máquina caça-níqueis.

O rapaz contou para a PM que já tinha perdido uma certa quantia em dinheiro. No estabelecimento os policiais encontraram três máquinas caça-níquéis. Os equipamentos forma apreendidos.

O dono do comércio assinou um Termo Circunstanciado.

