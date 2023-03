Jogadoras do futsal 'tiram a camisa' em protesto contra falta de apoio

Da Redação

Jogadoras da equipe de Apucarana protestam no Dia da Mulher

Depois de serem obrigadas a desistir de competir a Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal por falta de apoio financeiro, as jogadoras que defenderam a Associação Feminina de Futsal de Apucarana (AFFA) no ano passado resolveram chamar a atenção da comunidade através de uma foto como forma de protesto na semana em que se celebra o Dia da Mulher.

Com o treinador Adenilsom de Souza, a foto mostra seis atletas da equipe sem camisa, apenas com o calção do time, no meio da quadra do Ginásio de Esportes Lagoão, onde disputaram a Série Prata de 2022 e ganharam a final, se sagrando campeãs. A frase faz um questionamento sobre a falta de apoio: “Se não tivéssemos peitos, vocês nos apoiariam?”.

Uma das jogadoras que participaram do manifesto é a ala Ana Guedes, que afirmou que a foto serve para gerar uma reflexão na sociedade em relação ao que elas passaram. “O objetivo dessa foto é gerar uma reflexão nas pessoas. A nossa luta hoje é por igualdade, a gente luta hoje para que amanhã sua filha, sobrinha, neta, uma mulher que seja da sua família não tenha que passar o que estamos passando, que ela possa desfrutar de uma coisa boa. A gente sabe que não foi fácil durante esses 12 anos. O pior de tudo é que aqui na cidade a desigualdade com as mulheres não está escondida, está escancarada, só não vê quem não quer”, disse.

Ana ressalta que ficou um sentimento de tristeza e indignação após a desistência da equipe apucaranense no ano que disputariam a primeira divisão do Paranaense. “Quando tudo aconteceu, não pedimos coisas absurdas para que o projeto tivesse continuidade. O que a cidade queria era um time na Série Ouro e a gente alcançou esse objetivo, mas não foi válido porque somos mulheres. Eles queriam muito um time na Ouro, mas não era o feminino. Porque somos mulheres não tivemos a mesma visibilidade. Muitas vezes temos que nos esforçar duas ou três vezes mais, conciliar trabalho e coisas pessoais com os treinos para podermos obter os resultados, e mesmo assim conseguimos. É triste que a gente teve que abrir mão de um sonho construído há mais de 10 anos”, lamentou Ana.

O treinador da equipe, Adenilsom de Souza, também conhecido como Like, lamentou a forma que o time feminino acabou e disse que a foto serve como uma manifestação e uma oportunidade para as pessoas refletirem sobre a desigualdade entre homens e mulheres. “Para nós como sociedade, principalmente nós homens, é um momento de reflexão com relação à mulher. Referente a tudo o que passam, o preconceito. A desigualdade é de uma proporção muito grande. Eu achei que por parte do sistema público e privado a gente teria a possiblidade de apoio, mas não foi essa resposta que a sociedade nos deu”, comentou o técnico.

Como a atleta Ana Guedes, mais jogadoras anunciaram que vão abandonar as quadras. Outras devem defender diferentes equipes na modalidade. No ano passado, a AFFA foi campeã da Série Prata ao vencer o Rio Branco Sport Club por 4 a 2 no tempo normal e empatar sem gols na prorrogação, faturando o título inédito para o município.

