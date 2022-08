Jogadora de Apucarana é convocada pela Seleção Brasileira de Futsal

Da Redação

Atualmente, a jogadora defende o Londrina pelo Campeonato Paranaense da Série Ouro e na Liga Nacional Adulto

A ala apucaranense Danyele Caroline Graciano Freitas, a Dany, 18 anos, que atua pelo Londrina no Campeonato Paranaense da Série Ouro e na Liga Nacional Adulto, foi convocada nessa semana pelo técnico Márcio Coelho para defender a Seleção Brasileira de Futsal Feminino Sub-20 no Campeonato Sul-Americano da categoria. A competição será realizada entre os dias 2 a 10 de setembro no Ginásio de Esportes Perinão, em Gramado-RS. A comissão técnica e as jogadoras se apresentam na cidade gaúcha no dia 28 de agosto.

Dany, que é uma das artilheiras da Série Ouro nesse ano com 5 gols, está no Londrina desde 2018. Ela começou a jogar futsal na categoria sub-7 na Escola Municipal Juiz Luiz Fernando Araújo Pereira, com o comando do professor Vinícius Bolonheze. Em seguida defendeu as equipes dos colégios Antônio dos Três Reis de Oliveira e Nilo Cairo, Seleção de Apucarana (futsal) e a Escola Furacão (futebol 7 society). Nos colégios e na seleção foi treinada pelo professor Adenilsom de Souza, o Like, e na Escola Furacão teve o comando dos professores Ângelo Danilo, Luiz Henrique “Pelezinho” e Wesley Martins.

O técnico Like, da Associação de Futsal Feminino de Apucarana (AFFA), comemorou a convocação da atleta. “É um motivo de orgulho ver a Dany sendo convocada pela Seleção Brasileira. Ela está jogando muita bola, sendo destaque na Série Ouro e na Liga Nacional. Quando foi minha jogadora no Colégio Nilo Cairo foi campeã na fase municipal dos Jogos Escolares e na seleção de Apucarana foi campeã na fase regional dos Jogos da Juventude do Paraná. A Dany é uma menina nota 10 e vai longe nessa carreira que só está começando”, frisa Like.

O Secretário Municipal de Esportes, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, parabenizou a ala apucaranense. “É muito gratificante ver uma atleta de Apucarana se destacando, sendo campeã e vestindo a camisa da Seleção Brasileira. É uma atleta que foi descoberta na rede municipal de ensino e hoje é destaque a nível nacional. Apucarana mostra que é um celeiro de talentos, desejo todo o sucesso para a Dany e tenho certeza que ela continuará brilhando no futsal”, diz o professor Grillo.

A partir de 2018, Dany passou a jogar pelo Londrina, com o comando das treinadoras Caroline Brito (categorias de base) e Jayne Borim (adulto). Na equipe londrinense, Dany foi vice-campeã da Taça Brasil Sub-20 em 2021 e campeã da mesma competição nesse ano, com ela sendo a artilheira do campeonato com 7 gols.

“Estou muito feliz pela convocação e farei de tudo para ajudar a Seleção Brasileira a conquistar a taça de campeão no Sul-Americano. Agradeço a todos os técnicos e professores com quem trabalhei desde o início da carreira. Sou grata a todos que me ajudaram, pois foram essenciais para a minha trajetória até aqui”, destaca Dany.

A Seleção Brasileira está no Grupo A, juntamente com Uruguai, Equador, Chile e Venezuela. O Grupo B conta as seleções do Paraguai, Colômbia, Argentina, Bolívia e Peru.

A estreia do Brasil será no dia 2 de setembro diante do Chile, às 17 horas. No dia seguinte enfrenta as venezuelanas. Depois desses dois primeiros jogos, as brasileiras terão dois dias de descanso e voltarão às quadras no dia 6, às 15 horas, contra as equatorianas. Por fim, no dia 7, às 17 horas, terá o Uruguai pela frente.

Nos dias 9 e 10 ocorrem os jogos de semifinal e final, respectivamente. Além disso, também haverá disputa entre os grupos para decidir as últimas colocações.

