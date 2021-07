Da Redação

Jogador do Grêmio, apucaranense é emprestado ao Coritiba

No final da tarde desta segunda-feira (26), o atleta apucaranense Guilherme Azevedo, de 20 anos, se despediu do Grêmio pelo seu perfil do Twitter. O clube gaúcho acertou empréstimo com o Coritiba.

O contrato de empréstimo terá duração até o final da temporada de 2021. A equipe paranaense disputa atualmente a Série B do Campeonato Brasileiro e o jogador pode conseguir mais oportunidades para entrar em campo e, consequentemente, ganhar experiência.

Nascido em Apucarana, Guilherme Azevedo foi revelado pelo Grêmio e estreou no time principal em 2019. Desde então, foram 29 partidas disputadas e quatro gols marcados pela equipe gremista.

O anuncio oficial pelo time da capital paranaense deve acontecer nos próximos dias.

