Jogador de Apucarana vende rifa para jogar no México

O jogador de futebol Apucarana, Lucas Braciani, de 20 anos, recebeu o convite para integrar o time de um clube do México. Para pagar a passagem e despesas da viagem, o jovem criou uma rifa entre amigos, que vai sortear um violão novo e com nota.

"Resolvi fazer a rifa, pois não tenho esse dinheiro no momento. Fiz as contas e vou precisar de cerca de R$ 12 mil. É um sonho poder jogar em outro país e estou perto de realizar esse desejo. Por isso, peço a ajuda de todos. Se alguém quiser ajudar com patrocínio também, será bem-vindo", explica.

Lucas, também conhecido como Lukinha, joga futebol desde a infância e assim como diversos jovens, sonha em se tornar um jogador de futebol internacional. Ele já integrou o time do Apucarana Sports, Portuguesa Londrinense, Samambaia, Novo Horizonte, Paranavaí, além de outros. Mais informações de como contribuir com o atleta pelo WhatsApp: (43) 09820-8156.

