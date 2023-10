Jogador de Apucarana assina contrato com time europeu

O apucaranense Bryan Rodrigues, 25 anos, assinou contrato com o CF Pozuelo de Alarcón, time que atualmente está na terceira divisão da liga de futebol profissional da Espanha. Recém-chegado no clube, ele fará sua estreia pela competição neste domingo (15) contra o time B do Rayo Vallecano.

O atleta, que atua na lateral e ponta-direita, conta que poderia também ter fechado com uma equipe italiana, mas preferiu permanecer no futebol espanhol, onde atua há cinco anos. "Tinha recebido uma proposta de uma equipe da Série D italiana, mas tive problemas com o visto e, sendo a melhor 3°divisão da Espanha, eu optei por acertar aqui", disse.

Empolgado, o apucaranense garante que quer mostrar serviço no novo clube. "Nossa equipe tem 26 jogadores, mas a cada jogo somente 18 podem ser chamados e mesmo assim estou entre os convocados para jogar contra o Rayo. Imagino que não começo a partida, mas com certeza devo entrar no segundo tempo, no momento estamos em terceiro na classificação, atrás do Real Madrid e Leganés", comentou Bryan.

Em julho deste ano, o jogador foi convocado para defender a seleção brasileira amadora de futebol no Mundialito 2023.

