Jogador dá soco e ameaça atirar no rosto de árbitro após expulsão no Paraná

Confusão ocorreu em partida do campeonato amador no Campo do Zé Rico em Apucarana; vítima sofreu um corte na boca e agressor fugiu do local

Um árbitro de futebol foi agredido com um soco no rosto e ameaçado de morte por um jogador durante uma partida do campeonato municipal amador, no Campo do Zé Rico, localizado no Jardim Residencial Franca, em Apucarana, no Paraná. O caso foi registrado pela Polícia Militar no início da tarde de domingo (11).

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De acordo com o relato da vítima aos policiais, a confusão teve início aos 20 minutos do primeiro tempo. Após marcar uma falta, o árbitro aplicou um cartão amarelo no atleta, que reagiu de forma agressiva, beliscando o rosto do juiz e pisando em seu pé.

Diante da atitude, o árbitro aplicou o segundo cartão e expulsou o jogador da partida. Revoltado com a decisão, o homem desferiu um soco no rosto da vítima e passou a ofendê-la, afirmando ainda que daria um tiro em sua cara.

A agressão só parou porque integrantes das duas equipes e outras pessoas que acompanhavam o evento intervieram e retiraram o autor do gramado. O jogador fugiu do local antes da chegada da viatura policial.

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O soco causou um corte na parte interna da boca do árbitro. A equipe da pm registrou o boletim de ocorrência e orientou a vítima sobre as medidas legais que podem ser tomadas contra o agressor na delegacia.



