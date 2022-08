João Guilherme faz gesto obsceno e Gkay faz comentário ousado

Da Redação

Sem filtro, ela não resistiu e provocou João Guilherme

João Guilherme publicou uma sequência de fotos “batizando” amigos com a cachaça do pai, Leonardo. Na primeira imagem, ele aparece fazendo um gesto obsceno e atiçou Gkay, que reagiu com um comentário cheio de ousadia nesta sexta-feira (19).

Na fileira postada no Instagram, João Guilherme despeja pinga diretamente do barril para a boca dos influenciadores Rafael Uccman e Lucas Guedez. Sem camisa, o filho de Leonardo abriu a sequência mostrando os dedos médios para a câmera, posicionada de baixo para cima.

Famosos como Yasmin Brunet, que ficou com o ator e cantor há um mês, comentaram a publicação, mas foi Gkay a mais ousada. Sem filtro, ela não resistiu e provocou João Guilherme.

“Então essa é a visão?”, comentou a influenciadora sugerindo que a “visão” é de quem estaria transando com o jovem.

Informações são do Metrópoles.

Veja:

