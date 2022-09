João Dias fala sobre o grupo de corridas Pé Vermelho no Papo TN

Da Redação

O empresário de Apucarana João Dias é o entrevistado do Papo TN deste domingo

O empresário de Apucarana João Dias é o entrevistado do Papo TN deste domingo, 11. Ele que é um dos fundadores do grupo de corridas Pé Vermelho, um dos mais tradicionais da região, fala sobre as experiências vividas em diversas provas e principalmente, sobre as amizades construídas ao longo do tempo.

Segundo Dias, qualquer pessoa, se quiser, pode mudar os hábitos e passar a praticar atividades físicas. Ele conta que o grupo o ajudou e tem ajudado muitas pessoas que querem começar uma atividade física mas não sabe como. O empresário conta ainda sobre as amizades feitas ao longo do tempo, tanto na região quanto em outras partes do país, que começaram através das provas realizadas juntamente com o grupo de corridas Pé Vermelho.



O Papo TN vai ao ar neste domingo, 11, a partir das 17h, no site TNOnline, no Facebook e no canal do YouTube.

