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Jetta desgovernado bate em carro estacionado e destrói muro de casa em Apucarana

Caso ocorreu na madrugada deste domingo na região do Jardim Morada do Sol; boletim de ocorrências foi registado

Escrito por Da Redação
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Jetta desgovernado bate em carro estacionado e destrói muro de casa em Apucarana
Autor Veículos e muro ficaram danificados - Foto: Reprodução

Um Volkswagen Jetta desgovernado deixou grandes danos em um Ford Fiesta e no muro de uma residência na Rua Dom Pedro, no Jardim Morada do Sol, em Apucarana (PR), na madrugada deste domingo (30), por volta das 2 horas.

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Segundo testemunhas, o Jetta colidiu contra o Fiesta, que estava estacionado na via e acabou sendo jogado contra o muro de uma residência. Os moradores acionaram a polícia e registraram um boletim de ocorrências.

O motorista do Jetta, contudo, afirmou que arcará os custos dos estragos causados no local. Além do muro, os dois veículos foram bastante danificados.


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Jetta desgovernado bate em carro estacionado e destrói muro de casa em Apucarana
AutorFoto: Reprodução
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