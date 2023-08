JEPs: veja as ruas que serão interditadas em dias de ciclismo

Siga o TNOnline no Google News

A Secretaria Municipal de Esportes de Apucarana, emitiu um comunicado alertando que algumas ruas da cidade serão interditas por cota da competição de ciclismo, que faz parte da fase final dos 69º Jogos Escolares doParaná (JEPs). Essa fase dos JEPs ocorrerá entre os dias 4 e 12 de agosto, no entanto a competição de ciclismo será realizada nos dias 5, 6 e 7.



Confira os horários e as ruas que serão interditadas em cada dia:

No sábado (05), das 12h30 até às18h, será interditada a Avenida Pinho Araucária/Sukesaku Yamamyra e imediações.

No domingo (06) das 12h30 até às 18h, serão interditadas as ruas em torno da Praça Rui Barbosa.

Na segunda (07) das 7h30 até às 12h, serão interditadas as ruas em torno do lado Jabuti.

Fase final dos jogos

A fase final dos JEPs, reunirá 6.413 atletas de todas as regiões do Paraná. A abertura acontece na sexta, das 19h30 às 20h30, no Ginásio de esportes Lagoão. A competição reúne atletas na faixa etária de 12 a 14 anos e é classificatória para os Jogos Escolares Brasileiros.

Os Jeps são disputados nas modalidades de atletismo, badminton, parabadminton, basquetebol, ciclismo, futsal, futebol 7, ginástica rítmica, golf 7, handebol, judô (regular e ACD), karatê, natação, taekwondo, tênis, tênis de mesa (regular e ACD), voleibol, vôlei de praia, voleibol sentado e xadrez (regular e ACD).

