JEPs terá na abertura show de luzes e mega robôs de LED no Lagoão

Apucarana sedia, a partir de sexta-feira, dia 4 de agosto, a fase final dos Jogos Escolares do Paraná, reunindo 6.413 atletas de todas as regiões do estado. A abertura acontece na sexta, das 19h30 às 20h30, no Ginásio de esportes Lagoão, e promete ser um espetáculo de luzes coloridas, com animação do DJ André Olly e com mega robôs de LED.

A competição reúne atletas na faixa etária de 12 a 14 anos e é classificatória para os Jogos Escolares Brasileiros. E a solenidade de abertura está sendo preparada para animar os jovens atletas. Todos vão receber uma pulseira de LED para participar desta festa do esporte paranaense. Também estará presente o atleta do vôlei de praia Emanuel, campeão mundial e olímpico pelo Brasil.

Os atrativos da abertura e toda a estrutura montada em Apucarana, para receber a competição, foram apresentados nesta terça-feira em coletiva de imprensa, pelo prefeito Junior da Femac. Também participaram a coordenadora geral dos JEPs, Márcia Tomadon, da Secretaria de Esportes do Paraná; e o secretário municipal de Esportes, Tom Barros.

Márcia Tomadon diz que Apucarana tem tradição e expertise na organização de competições de grande porte. “Mais uma vez teremos, com certeza, uma competição, de fase final estadual, coroada de êxito, nesta parceria do estado com o município”, citou Márcia Tomadon.

