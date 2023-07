JEPs em Apucarana terá 6 mil atletas de 193 municípios

Apucarana irá sediar novamente uma fase final dos Jogos Escolares do Paraná (JEPs). Neste ano, será a competição para alunos-atletas da categoria 12 a 14 anos, entre 4 e 12 de agosto. A cidade tem recebido, nos últimos anos, ao menos uma das etapas finais da competição.

continua após publicidade

Para esta fase final da 69ª edição dos JEPs estão confirmados 719 escolas públicas e privadas – dos 32 núcleos regionais de educação -, de 193 municípios, somando 6.046 atletas, dirigentes, árbitros e equipe da Comissão Central Organizadora (CCO), que irá funcionar no Centro da Juventude.

No congresso técnico dos jogos, realizado na última segunda-feira, o prefeito Junior da Femac deu boas vindas aos participantes de todas as regiões do Paraná. “Para nós é uma grande alegria poder voltar a sediar a fase final dos Jogos Escolares do Paraná. Estamos empenhados em fazer uma belíssima competição, a começar pela solenidade de abertura que acontece na noite de sexta-feira, dia 4 de agosto, no Ginásio do Lagoão, com atrações especiais e com a cidade preparada para acolher os atletas e dirigentes alunos de todo o estado”, destaca o prefeito Junior da Femac.

continua após publicidade

“Estamos voltando a Apucarana para realizar os Jogos Escolares do Paraná. Aqui todo mundo se sente bem, conhece os espaços, a estrutura e tenho certeza que os nossos jovens vão se apaixonar pela cidade. Realmente é um grande prazer retornar e fazer mais um evento em Apucarana”, frisa Márcia Tomadon, coordenadora geral dos JEPs.

- LEIA MAIS: Apucarana propõe o projeto 'empregabilidade 50+'

“Apucarana é uma cidade diferenciada e agradeço ao prefeito Junior da Femac por trazer essa oportunidade aos jovens alunos e por ser sede da fase final teremos muitos estudantes do nosso município. É uma honra, a expectativa é a maior possível e Apucarana vai surpreender, pois é uma cidade acolhedora e os alunos de todo o Paraná serão muito bem recebidos”, cita o professor Vladimir.

continua após publicidade

“Nos últimos anos sediamos as principais competições dos Jogos Oficiais do Estado como Jups, Japs e Jojups e todas foram realizadas com sucesso. E agora, a partir da próxima sexta-feira, vamos sediar a 69ª edição dos Jogos Escolares, com a certeza de que a parceria com a Secretaria de Estado do Esporte será mais uma vez bem sucedida”, avalia o secretário municipal de esportes, Tom Barros.

A competição iniciará no dia 4 de agosto, com a solenidade de abertura ocorrendo às 19 horas, no Ginásio Municipal de Esportes José Antônio Basso (Lagoão).

A 69ª edição dos Jogos Escolares do Paraná é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação e do Esporte, em parceria com o Núcleo Regional de Educação (NRE) e da Prefeitura de Apucarana.

A fase final dos Jeps será disputada nas modalidades de atletismo, badminton, parabadminton, basquetebol, ciclismo, futsal, futebol 7, ginástica rítmica, golf 7, handebol, judô (regular e ACD), karatê, natação, taekwondo, tênis, tênis de mesa (regular e ACD), voleibol, vôlei de praia, voleibol sentado e xadrez (regular e ACD).

Siga o TNOnline no Google News