Jeep Compass levado em assalto é recuperado, em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A responsável pela residência já foi identificada

Um veículo Jeep Compass roubado durante um assalto a um lava-car no Jardim Diamantina, em Apucarana, na última sexta-feira, 16, foi recuperado pela Polícia Militar (PM), após a localização ter sido informada pela central de monitoramento da concessionária.

continua após publicidade .

De acordo com o boletim de ocorrências, a central de monitoramento da concessionária Jeep fez contato com a central de operações da PM, informando que o veículo roubado no último dia 16, estava em uma residência, na rua Emílio de Menezes, no Jardim América, em Apucarana.

- LEIA MAIS: Ladrões invadem lava-car, amarram funcionários e roubam Jeep Compass

continua após publicidade .

Os policiais foram até o local e fizeram a checagem sobre o muro, e foi possível observar o veículo roubado estacionado no interior do quintal da residência. Os policiais entraram no imóvel e verificaram que estava aberto e revirado, e que não havia ninguém no interior e nem no quintal.

O veículo roubado estava trancado, sendo feito contato com a concessionária, que encaminhou um vendedor que providenciou a chave reserva e conduziu o veículo até a delegacia.

Nas buscas foram localizadas também as placas de uma Toyota Hilux sw4, furtada em data anterior. A responsável pela residência já foi identificada. Até o momento, ninguém foi preso.

Siga o TNOnline no Google News