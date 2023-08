Jararaca-dormideira é avistada no meio da rua em Apucarana; veja

Moradores do Jardim Texas, em Apucarana, no norte do Paraná, avistaram na manhã desta sexta-feira (25) uma jararaca-dormideira, conhecida também como “papa-lesma”. O animal foi visto rastejando no meio da rua. Veja o vídeo abaixo.

A serpente não chegou a ser resgatada porque acabou fugindo e entrando no meio de uma região de mata nas proximidades do local.

De acordo com o biólogo Fernando Felippe, o animal é muito dócil e não apresenta qualquer perigo para os seres humanos. Ele afirma que a serpente recebe o nome de “Jararaca-dormideira” pelo fato de sua coloração realmente se assemelhar a de uma jararaca, mas elas se alimentam apenas de lesmas.

Fernando afirma que isso acaba fazendo com que muitas pessoas encontrem o animal dentro da alface. Ao se alimentar das lesmas no meio das folhas, não consegue sair. “Ela entra para comer a lesma no meio da horta e não consegue sair. Aí o agricultor arranca, empacota e leva para frutaria e as pessoas acabam encontrando a serpente dentro da alface”, disse.

