Janeiro encerra com chuvas abaixo da média em Apucarana

Apesar do feriado chuvoso, janeiro vai encerrar com déficit hídrica em Apucarana. Os dados são do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) e a tabela foi divulgada na tarde desta segunda-feira (31).

Durante todo o mês, foram registrados 97.80 mm de precipitações, volume que corresponde a 48% da média histórica, calculada em 202.59 mm. Ou seja, o mês ficou ‘devendo’ 104.59 mm de chuva.

Em outras regiões do estado, o déficit hídrico foi mais intenso. É o caso da região oeste. Em Campo Mourão, choveu apenas 37% da média histórica: 110.40 mm. Faltou mais de 186.55 mm de precipitação. Na mesma região, o município de Altônia tem o maior déficit do estado em janeiro: choveu apenas 85,60 mm. Com média histórica de 280.70 mm, choveu em janeiro apenas 33% da média.

De outro lado, em alguns municípios, janeiro foi um mês de chuvas intensas. Em Guaratuba, foram registrados 622.2 mm de chuvas, volume 77% maior que a média histórica para o período: 351.34 mm. Em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, as chuvas de janeiro também superaram a média. Foram registrados 317.20 mm, volume 66% superior a média histórica (191.48 mm).