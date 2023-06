'Jaboti' sedia a 2ª etapa do Circuito de Corridas de Rua em Apucarana

Mais de 700 alunos disputam neste domingo (25/6), a partir das 9 horas, no Parque do Lago Jaboti, a segunda etapa do Circuito de Corridas de Rua das Escolas Municipais. A competição está sendo promovida pela Autarquia Municipal de Educação (AME), em parceria com a Secretaria de Esportes da Prefeitura de Apucarana.

As largadas e as chegadas das provas acontecerão na frente do "Jaboticão Lanches". Os três primeiros colocados de cada categoria serão premiados com troféus, enquanto os demais alunos/atletas receberão medalhas.

“Essa será a segunda etapa do ano com a corrida tendo a realização de quatro provas nas categorias masculina e feminina. Convido toda a comunidade a prestigiar os jovens atletas nessa linda festa esportiva. Os melhores colocados neste domingo se classificam para a etapa final que ocorrerá no dia 12 de novembro na Praça Rui Barbosa”, destaca o prefeito Junior da Femac.

NESTE SÁBADO: Apucarana realiza a 5ª edição do Festival do Dragão de Kung Fu

Vão participar da etapa os alunos das escolas João Antônio Braga Côrtes, Antonieta Lautenschlager, Matheus Leme, Durval Pinto, Albino Biacchi, Bento Fernandes Dias, Dinarte Pereira de Araujo, Joaquim Vicente de Castro e Plácido de Castro. Eles vão competir nas categorias A (nascidos em 2015), B (nascidos em 2014), C (nascidos em 2013) e D (nascidos em 2012).

“Nós incentivamos a prática do atletismo nas nossas escolas porque ele é a base para outras modalidades esportivas. Além disso, as crianças e suas famílias gostam muito de participar das corridas. Devido ao aumento expressivo no número de estudantes inscritos, nós tivemos que aumentar de quatro para cinco etapas do circuito neste ano”, disse a secretária de educação, Marli Fernandes.

“Depois do sucesso da etapa inicial realizada no Pirapó, agora teremos neste domingo a prova no Jaboti com a participação de mais de 700 crianças, num trabalho excelente que é feito no município na modalidade de atletismo e que tem revelado muitos campeões nas categorias masculina e feminina”, frisa o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

