Já garantido no pódio, Marreco corre última etapa no Rally dos Sertões

Da Redação

Nesta sexta-feira (9), Marreco conseguiu chegar na segunda colocação

Desde o dia 27 de agosto, quando foi dada a largada para o Rally dos Sertões, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, o apucaranense Otávio Enz, conhecido como Marreco, segue na disputa pela categoria Pro Brasil. Neste sábado (10) será a 14ª e última prova a ser percorrida na competição, com 213 km para serem percorridos.

A largada acontece em Paragominas e a chegada em Salinópolis, no Pará. Os pilotos percorreram também pelos estados Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Piauí e Maranhão.

O apucaranense e o navegador Rodrigo Khezam já estão garantidos no pódio da categoria, através dos resultados obtidos durante o rally. Sem chances de ser campeão, Marreco briga pela segunda posição da classificação geral. Ele está dois minutos atrás do segundo colocado.

Nesta sexta-feira (9), pela 13ª etapa, Marreco conseguiu chegar na segunda colocação, em prova que teve largada Imperatriz, no Maranhão, e chegada em Paragominas, no Pará.

Durante a competição, Otávio teve problemas com o alternador do veículo, por duas vezes. A equipe acredita que pelo menos três provas foram prejudicadas por problemas no carro.

Essa foi a quinta participação do piloto de Apucarana no Rally dos Sertões.

O piloto apucaranense está correndo com o apoio da Prefeitura de Apucarana, atavés da Secretaria Municipal de Esportes, da Saneabas, Mobifácil Passagens e Zenzs Western.

