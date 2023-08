Itaipu anuncia recursos para investimentos em todos municípios do PR

O diretor-geral de Itaipu, Enio Verri, esteve em Apucarana nesta sexta-feira (4) em reunião com prefeitos e lideranças políticas do Vale do Ivaí. No encontro, que contou com participação de deputados estaduais e federais, ele anunciou que a partir de agora a usina vai fazer investimentos em todos municípios do Paraná e não apenas na região Oeste do Estado. Segundo ele, o objetivo é investir na proteção do planeta com a disponibilização de recursos para projetos na área ambiental.

“A Itaipu muda radicalmente sua visão de papel e de missão. Nos últimos anos, a Itaipu estava investindo seus recursos só em infraestrutura, como estradas e pontes, que são importantes, mas mais importante é a vida das pessoas e a proteção do planeta”, disse Verri no evento, realizado na sede do Crea-PR em Apucarana.

Além da geração de energia, ele afirma que a meta sob sua gestão é investir em políticas ambientais e sociais. “A grande novidade é que esse grande investimento não será só no oeste do Paraná, mas podemos investir agora também nos 399 municípios do Paraná e em 35 do Mato Grosso do Sul”, disse.

Segundo ele, os valores repassados vão depender também dos projetos que serão enviados pelas prefeituras. “Será um projeto por município. Digamos que a prefeitura queira investir em resíduos sólidos, na área de recicláveis, a Itaipu pode ajudar na compra de caminhões, prensas e equipamentos. Em contrapartida, a Itaipu também exige que a cidade proteja suas minas e invista em educação ambiental. Se não fizer isso, aí os recursos de Itaipu serão interrompidos”, pontua.

Ele destaca também a importância de investir na recomposição da mata ciliar no Rio Ivaí. “Os resíduos que estão no rio chegam no Lago de Itaipu, o que leva ao assoreamento. Por isso, quanto mais investirmos na região para que os rios não levem resídos para o lago, mais tempo Itaipu terá de vida. A mata ciliar é grande cerca protetora dos rios”, afirma.

Segundo ele, Itaipu vai aprovar os projetos na área técnica, mas a gestão dos recursos será feita em parceria com a Caixa Econômica Federal (CEF). “Nós recebemos os projetos das prefeituras e avaliamos tecnicamente. Depois, depositamos os recursos na Caixa, que será a organizadora”, diz.

O presidente do Crea-PR, engenheiro civil Ricardo Rocha de Oliveira, destaca a iniciativa. “Isso vai gerar melhorias para os municípios. Para concretizar esses projetos, os municípios vão ter que fazer projetos de engenharia e o Crea-PR está à disposição para colaborar”, afirmou.

O prefeito Junior da Femac (PSD), de Apucarana, destaca os investimentos. “A Itaipu se volta agora para todos os municípios do Paraná, de onde sai a água que compõe o lago de Itaipu”, afirma. Segundo ele, os municípios da região precisam muito dessa ajuda. “Para Apucarana, é uma honra muito grande receber um evento dessa magnitude”, acrescentou.

O prefeito de Maringá, Ulisses Maia (PSD), afirma que os municípios puderam conhecer na reunião em Apucarana as diversas possibilidades de projetos. “É importante par nós, prefeitos, porque é um recurso da Itaipu que retorna para cada uma das cidades e contribuem para melhorar a vida da população”, disse.

